Torna la Nit de l’Esport el 19 de desembre, on es reconeixeran els millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025

La Secretaria d’Estat de Joventut i Esports organitza, per segon any consecutiu, la Nit de l’Esport amb el format gala. La cerimònia, on el Govern reconeixerà els millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025, se celebrarà el divendres 19 de desembre, a les 19 hores, al Pavelló Toni Martí. Enguany, la gala estarà conduïda pel presentador català Quim Masferrer, conegut per protagonitzar el programa ‘El Foraster’. L’objectiu de la Secretaria d’Estat amb aquest format és impulsar la visibilitat dels esportistes del país i cloure l’any amb una gala pensada per a ells i també per al públic andorrà.
Durant la cerimònia, que compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom i la col·laboració d’RTVA i el Bàsquet Club Andorra, també es guardonaran diversos atletes i professionals de l’esport que han destacat a les seves disciplines. L’Executiu també reconeixerà aquelles persones que dediquen la seva vida a l’esport del Principat, així com qui n’ha tingut un paper destacat. L’entrada a la gala és gratuïta i cal reservar-la en aquest enllaç.