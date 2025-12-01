El COA participa a l’assemblea extraordinària dels Jocs del Mediterrani celebrada a Portugal

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha estat present aquest cap de setmana a l’assemblea extraordinària de la International Committee of Mediterranean Games (ICMG), celebrada a Portimão i Alvor (Portugal). El president del COA, Xavier Espot Miró, va participar en les sessions oficials de treball previstes al programa i en diverses trobades institucionals amb altres representants del moviment olímpic.
L’agenda de l’assemblea, que es va dur a terme entre el 28 i el 29 de novembre, va incloure les reunions del Comitè Executiu, la inauguració formal de l’assemblea i diverses presentacions de seguiment dels Mediterranean Beach Games Portimão & Lagoa 2027. Durant les sessions també es va abordar l’estat de preparació dels Jocs del Mediterrani de Taranto 2026, repassant els calendaris, les seus i els principals reptes organitzatius que afronta l’esdeveniment.
Els organitzadors van exposar els avenços en matèria d’infraestructures, logística i planificació esportiva, així com els objectius estratègics de la ICMG per als pròxims anys. La presència del COA en aquesta assemblea reforça el compromís d’Andorra amb el moviment olímpic mediterrani i consolida les relacions amb les organitzacions esportives internacionals que formen part de la ICMG.