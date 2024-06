Dos detinguts per agressions a la via pública

Un home emmanillat (arxiu)

Aquest passat cap de setmana, la Policia ha detingut dos homes com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Així, la matinada de dissabte, el servei d’ordre va arrestar un home de 28 anys arran d’una agressió a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Se’l va localitzar prop del lloc dels fets després que li propinés un cop de puny a un altre home causant-li lesions a la cara.

Per altra banda, la matinada de diumenge, un home de 34 anys va ser detingut a Encamp per agredir i causar lesions a un altre en una baralla entre diferents persones a la via pública. A més, es trobava en possessió d’1,5 grams de cocaïna. En aquest cas, per tant, a més de detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, també se l’arresta com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.