Nova presentació, ara a Escaldes, del llibre solidari “Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial”

Exemplars del conte “Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial”

“Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial” s’inspiren en la vida de l’Aleix, un nen de 9 anys, d’Andorra, que conviu amb la síndrome de duplicació MECP2, una malaltia minoritària. Aquesta història té com a objectiu principal visibilitzar les persones amb discapacitat, sensibilitzar els infants sobre la importància i la necessitat de conviure en un entorn inclusiu i d’ajuda mútua, i fomentar els valors de l’equitat i l’accessibilitat adequada per a tothom. Els reptes diaris que afronten l’Aleix i en Plomet, amb el suport de professors, terapeutes, metges, amics i familiars, demostren que no hi ha obstacles insuperables.

Tots els diners recaptats amb la venda del llibre es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu i a l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Duplicació MECP2 (https://dupmecp2.eu/). Els impulsors de la campanya conviden a tothom a veure un documental sobre la vida de l’Aleix i la seva lluita contra aquesta malaltia als següents enllaços: Versió en anglès i Versió en català.

La presentació, que s’està efectuant en diferents escenaris, farà parada en aquesta ocasió a l’Hotel Roc Blanc, a Escaldes-Engordany. Serà aquest mateix dimarts, 25 de juny, a les 19:30 hores, i comptarà amb la participació de l’autora, Mariona Bessa, així com de diversos col·laboradors que han fet possible el projecte. Aquesta serà una ocasió única per a conèixer de prop la història personal darrere del llibre i adquirir-ne un exemplar tot contribuint a una causa tan important.