En aquest estat d’alarma que estem vivint a escala mundial, s’estan donant moltes conseqüències en l’àmbit econòmic i en l’àmbit social, però sobretot, emocionalment. Cadascú de nosaltres estem afrontant la situació de manera diferent i inevitablement, estem experimentant constants alts i baixos emocionals.

Fa molts dies que ens trobem confinats a casa, ocupant-los amb tota mena d’activitats, ja sigui teletreballant, fent exercici físic, mirant sèries, llegint, cuinant, connectats a xarxes socials, fent videotrucades amb amics o familiars, etc. Intentant evitar, d’una manera o altra, de forma totalment inconscient, el sentiment d’avorriment que ens provoca tant de neguit.

Tot i això, ens estem adaptant a la nova situació imposada, elaborant rutines que ens serveixen de guia en el nostre dia a dia.

És important tenir la voluntat de seguir-les i enfrontar-nos als reptes diaris com l’avorriment, el qual anirem tolerant si deixem d’exigir-nos constantment.

Per altra banda, el no poder sortir i no tenir vida social provoca un augment de tensió i ansietat que poden perjudicar el nostre estat d’ànim i a les relacions. Per aquest motiu, és fonamental mantenir-nos connectats amb les nostres amistats i realitzar activitats com el ioga o el mindfulness per poder gestionar l’angoixa en moments complicats.

Pel que fa a l’excés d’informació que ens arriba de diferents mitjans hem de contrastar i filtrar, tanmateix, hem de saber marcar-nos uns límits amb les notícies que ens arriben sobre la Covid-19. La sobre informació ens pot suscitar emocions negatives tal com la confusió, la incertesa i la por.

Confusió per la informació que moltes vegades sembla ser falsa i inexacta, i que a la vegada ens crea molta indefensió i inseguretat. Incertesa per no saber quan acabarà aquest confinament i por a les conseqüències negatives que podrà generar aquesta pandèmia.

Per aquest motiu, recomano poder parar per escoltar-nos a nosaltres mateixos. I preguntar-nos:

“Què em passa?”

“Què sento?”

“Què és el que necessito?”

Podem aprofitar aquest moment mentre ens fem un bany d’aigua calenta, prenem el sol o simplement quan ens notem una mica més neguitosos.

És essencial poder cuidar les nostres emocions, tal com ho fem amb l’aspecte físic, familiar, social i professional.

També considero molt positiu trobar un moment per pensar en allò que ha tingut d’especial el vostre dia. Què és el que ha marcat la diferència amb el dia anterior i què puc fer perquè l’endemà sigui un dia únic i diferent dins d’aquesta normalitat. D’aquesta manera farem més fàcil el pas dels dies i aprendrem a identificar i gestionar les nostres necessitats emocionals.

Per acabar, m’agradaria que us poguéssiu fer una llista mental de tot allò que fareu després d’aquest aïllament, com per exemple, celebrar aniversaris que han quedat pendents, veure totes aquelles persones que has trobat més a faltar, visitar llocs als quals t’agradaria tornar o descobrir, etc.

Confieu en la vostra capacitat de resiliència i agafeu amb il·lusió el futur tan proper que ens espera.

Aida Romero Aranda

Psicòloga General Sanitària Infanto Juvenil

Col. 26711