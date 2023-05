Donació dels saxofonistes d’Andorra a Unicef

Jordi Roca, coorganitzador de l’Andorra Sax Fest i Míriam Moreno, Vicepresidenta d’Unicef Andorra (Unicef)

L’Associació de Saxofonistes d’Andorra ha entregat a Unicef Andorra 800 euros de donació per als projectes de l’entitat. El passat 2 d’abril, en el marc de la desena edició de l’Andorra Sax Fest, la recaptació en taquilla de les vendes del concert de Dmitry Pinchuck (premi Fimarge ), es va destinar íntegrament a Unicef Andorra.

Els organitzadors de l’esdeveniment, Efrem Roca i Jordi Roca, han volgut aquest any dedicar part de la recaptació a projectes socials vinculats a la promoció dels drets dels infants. El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per a donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF).

UNICEF Andorra treballa per a defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per a garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per a promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per a promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per a aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per a tenir un desenvolupament integral.

En paraules de Jordi Roca, “ens fa especial il·lusió que un esdeveniment com l’Andorra Sax Fest aporti el seu granet de sorra en projectes solidaris i en aquesta ocasió, amb l’UNICEF, per a contribuir a millorar els drets dels infants aquí i arreu del món”.