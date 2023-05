Les “floretes” d’Espot als seus ministres i alts càrrecs

Enregistrament de l’acte de jurament dels ministres i alts càrrecs del Govern de la nova legislatura (Govern d’Andorra)

Solemne acte de jurament dels ministres i alts càrrecs del Govern, del nou mandat de Xavier Espot, el que ha tingut lloc aquest migdia de dimecres. Han jurat el càrrec els 11 ministres escollits pel cap de l’Executiu, així com els secretaris d’estat, la cap de gabinet, la secretària general i la cap de protocol. L’esdeveniment ha estat seguit pels síndics i consellers generals, entre altres autoritats i personalitats.

Cada un dels càrrecs han estat cridats per a jurar o prometre i, un cop efectuat aquest protocol, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut fer esment d’aquelles qualitats i aptituds que veu en els seus ministres i alts càrrecs. Els ha citat un a un, remarcant els seus trets més destacats com a persones. Especialment brillants els comentaris que ha destinat Espot a les dones que conformen el seu equip. Una de les que més “floretes” ha rebut ha estat Mònica Bonell (Cultura, Joventut i Esports), encara que hi ha hagut lloances per a tothom.

El cap de Govern els ha dit, en el seu parlament, que no pretenia donar-los cap lliçó però que han de ser conscients de la responsabilitat que significa servir al país ostentant aquests càrrecs de tanta importància dins l’Executiu. El Gran Carlemany tancava un acte solemne i emotiu que marca l’inici de la IX legislatura al Principat d’Andorra.

Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge prometent el càrrec (YouTube Govern)

Mònica Bonell, jurant el càrrec de ministra de Cultura, Joventut i Esports (YouTube Govern)