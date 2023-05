Mig milió d’enviaments de Correus, a Lleida, només pel 28M

Oficina de Correus de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest matí l’Oficina de Correus a Tremp per a interessar-se pel volum d’activitat que registren les oficines de Correus coincidint amb la convocatòria d’un procés electoral.

Crespín anava acompanyat pel cap de distribució de Correus a Lleida, Jaume Pasqual, amb qui ha recorregut les dependències de la unitat de distribució d’aquesta oficina que, amb la situada a la Pobla de Segur, donen servei als veïns de la comarca del Pallars Jussà.

Correus ha donat per finalitzat l’enviament de les 303.125 targetes censals dels lleidatans amb dret a vot a les properes Eleccions Locals del 28 de maig. Els enviaments que Correus farà a tota la província relacionats directament amb la convocatòria electoral sumen més de 500.000 i inclouen, a més a més de l’enviament de les targetes censals, la documentació relativa a la gestió de les sol·licituds del vot per correu, termini que finalitzarà inicialment demà dia 18 de maig, així com l’enviament posterior de la documentació necessària per a exercir el vot.

Crespín ha volgut posar en valor “la important tasca que porten a terme els empleats del conjunt d’oficines de Correus en una convocatòria electoral que incrementa al voltant d’un 30% l’activitat habitual de l’organisme a la província”. El subdelegat ha assenyalat, en aquest sentit, que aquesta tasca “és encara més rellevant quan es tracta de municipis de muntanya o territoris amb risc de despoblament ja que ofereixen un servei públic, faciliten i apropen els tràmits postals i, en convocatòria electoral, garanteixen, a més a més, l’exercici del dret a vot per correu”. Segons dades facilitades per Correus, la província de Lleida té aproximadament una plantilla de 160 carters rurals.

Correus disposa de 22 oficines grans de les que dues estan situades a Lleida ciutat i la resta a Mollerussa, Tàrrega, Bellpuig, Cervera, Guissona, Agramunt, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Vielha, Pont de Suert, Sort, la Pobla de Segur, Tremp, la Seu d’Urgell, Artesa de Segre, Ponts, Balaguer, Solsona i les Borges Blanques. A aquesta xarxa d’oficines cal afegir 7 oficines més petites informatitzades situades a Bellver de Cerdanya, Linyola, Bellvís, Alfarràs, Almenar, Alguaire i Torrefarrera, i les oficines rurals d’atenció al ciutadà.