Diversos ciclistes olímpics se citen aquest cap de setmana a Vallnord

Vallnord-Pal Arinsal albergarà aquest cap de setmana la Copa Catalana, un dels esdeveniments més importants de la temporada d’estiu. Tant la Continental Super Cup Massi com la Copa Catalana International Biking Point, són curses amb trams molt tècnics en el seu traçat i amb una gran exigència en el recorregut a més de 2000 metres d’altitud. L’estació espera acollir una sèrie d’activitats durant el cap de setmana.

UN BRONZE OLÍMPIC A LA GRAELLA DE SORTIDA XCO

La Continental Super Cup Massi està arribant a la part decisiva de la temporada. Això significa que els bikers participants ho donaran tot per aconseguir els màxims punts per la general i per sumar punts pel rànquing mundial.

En categoria masculina, el ciclista a batre serà el bronze olímpic a Tòquio 2020, David Valero (BH Templo Cafes). No obstant això, l’olímpic Jofre Cullell (Primaflor–Mondraker–XSauce), arriba després de quedar 5è al Campionat del Món sub23. A la vegada, ciclistes com Cristofer Bosque (Massi), Anthony Zaragoza (Cube Pro Fermeture) o Ruud Vanden (MTB Racing Team) intentaran donar la sorpresa.

En l’apartat femení, l’olímpica Rocío de l’Alba, torna a la competició, després d’una lesió i comptarà amb rivals del nivell de Natalia Fischer, vigent campiona d’Europa XCM; Meritxell Figueras (MMR Factory Racing) o la danesa Viktoria Smidth (Holte Mountainbike Klub).

La primera cursa començarà a les 12:30, i obrirà una jornada apassionant de Cross Country:

09:30 a 12:15 Entrenaments XCO

12:30 1a sortida CADET, MASTER 40, MASTER 50/60, FEM JUNIOR, FEM CADET, FEM M-30/40

40, 50/60, FEM JUNIOR, FEM CADET, FEM M-30/40 14:00 ENTREGA DE PREMIS 1a CURSA

14:30 2a sortida FEMINES ELIT-S23, JUNIOR, MASTER 30

ELIT-S23, JUNIOR, 30 16:45 3a sortida ELIT-S23

18:00 ENTREGA DE PREMIS

ESTRENA DE CIRCUIT DE DESCENS

Es tracta d’una prova que començarà a decidir la general de la Copa Catalana Internacional DHI i no podia haver-hi millor escenari que amb l’estrena del nou circuit World Cup DHI de Vallnord-Pal Arinsal. Tots els participants tindran el privilegi d’estrenar-lo els pròxims 11 i 12 de setembre.

Els noms més destacats són en Iraitz Etxebarria (Scott España), Ignasi Jorba (OM Bicis), Ferran Jorba (OM Bicis), Carlos Langelaan (The Bike Village), Edgar Peira (BTT Premià de Dalt) o Niko Velasco (Commençal South Africa). Com a representant andorrà hi trobem l’Arnau Graslaub (Federació Andorrana Ciclisme).

Les dues grans favorites són Aina González (Motoclub Sant Andreu) i Telma Torregrosa (BTT Premià de Dalt).

UN CAP DE SETMANA AL 100%

S’espera un cap de setmana de molta activitat. A més de l’esdeveniment, Vallnord-Pal Arinsal tindrà disponible per als seus clients tota la seva oferta. Pel que fa a les activitats, totes elles estaran disponibles per als clients que vulguin gaudir de la muntanya a la vegada que aprofiten de la cursa. En total, més de 18 activitats per a totes les edats i gustos. Però a la vegada, també podran escollir entre una gran varietat gastronòmica. Durant el cap de setmana, els restaurants Coll de la Botella, Xiringuito de Pal i Expresso es mantindran oberts.

Així mateix, l’estació va decidir ampliar la seva obertura. Vallnord-Pal Arinsal es mantindrà obert cada dia fins al 12 de setembre i després, passarà a obrir tots els caps de setmana fins al 12 d’octubre (9, 10, 11 i 12 d’octubre oberts). Amb aquesta obertura, hi haurà el Bike Park al 100% acompanyats d’algunes activitats del Mountain Park com Kid‘s Zip, Parc de Cordes, Buggies i altres.