Diumenge vinent se celebrarà l’Encamp Dance Festival’23 amb motiu del Dia de la Dansa

Cartell de l’Encamp Dance Festival (Comú d’Encamp)

L’Encamp Dance Festival’23 és un esdeveniment pensat i proposat pel Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness (CEADF). Després d’una primera experiència l’any 2022, en el marc de la Festa del Poble d’Encamp i, vist que va tenir una excel·lent resposta per part del públic, s’ha decidit donar continuïtat a aquesta iniciativa.

Enguany, el CEADF fa un pas més organitzant el festival el Dia de la Dansa, el dissabte 29 d’abril, de les 11:30 a les 14 hores i de les 15:30 a les 18 hores, a la plaça dels Arínsols d’Encamp, on hi podran participar totes les escoles de dansa del Principat, també de fora del país i tothom que vulgui individualment com a públic.