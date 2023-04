Ja a la venda el llibre juvenil ‘El secret de la botiga de llaminadures’, d’Alberto Casamayor

Coberta del llibre “El secret de la botiga de llaminadures”, d’Alberto Casamayor (RàdioSeu)

Ja està disponible el tercer volum de la sèrie ‘Cercadors de llegendes’, d’Edicions Salòria. Es tracta del llibre El secret de la botiga de llaminadures, escrit per Alberto Casamayor, que segueix les obres L’udol del bosc i Fugiu de la lluna plena, una sèrie d’aventures i misteri que té lloc al Pirineu i que s’adreça a nens i joves (fins als 99 anys).

La darrera proposta literària de Casamayor s’ubica a la Seu d’Urgell i recorre espais com el carrer dels Canonges, el claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell o la Biblioteca Sant Agustí. Pròximament, se’n farà una presentació a la capital de l’Alt Urgell.

Aquest Sant Jordi Alberto Casamayor signa llibres al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, d’11 a 12 hores, a la parada de l’Associació del Llibre del Pirineu. D’altra banda, al vespre, de 19 a 20 hores, firmarà exemplars a la parada d’Edicions Salòria ubicada a l’estand 14 de La Rambla de Barcelona.





Sèrie ‘Cercadors de llegendes’

Els llibres de la sèrie ‘Cercadors de llegendes’ relaten les aventures de caire sobrenatural de la Júlia i l’Arnau, uns veïns de Montellà de 10 anys, amb personalitats molt diferents però que esdevenen inseparables per tot el que arriben a viure plegats.

A L’udol del bosc, ubicat a Montellà, l’Arnau i la Júlia es coneixen. L’un ve de Barcelona per a quedar-se a viure al Pirineu, l’altra hi viu des de sempre i és descendent d’una trementinaire que tenia alguna capacitat més que guarir amb herbes. Un udol misteriós espanta els animals del bosc i serà gràcies a l’aparició del fantasma de la trementinaire que descobriran el secret que s’hi amaga al darrere.

A Fugiu de la lluna plena, els dos amics es desplacen a Talarn on una explosió ha enderrocat part de la presa, alliberant una maledicció que portava més d’un segle enterrada. La Júlia i l’Arnau han de resoldre un antic enigma per tal d’aconseguir que ningú prengui mal.

A El secret de la botiga de llaminadures, la Júlia i l’Arnau van a la Seu d’Urgell a la inauguració d’una botiga de llaminadures. Allà, una colla de joves poc recomanables els empaiten. Els nens sospiten que “hi ha més del que sembla” i no s’equivoquen perquè un terrible secret està a punt d’obrir-se pas a la foscor de la nit i, si no ho eviten, tota la Seu, tota la comarca i, potser el món sencer, caurà en un regnat del terror del que ningú escaparà.





Biografia de l’autor

Alberto Casamayor (Barcelona, 1973) viu des de fa més d’una dècada a la Seu d’Urgell, on va arribar-hi atret per les seves muntanyes, gent i llegendes. Llicenciat en psicologia, es va formar com a escriptor a l’Aula de Lletres. A banda de la sèrie ‘Cercadors de llegendes’, Casamayor ha publicat altres obres amb Edicions Salòria, com ara El trinxat no porta carbassa, de la col·lecció ‘El petit Pirineu’, o Un bon lloc on viure, del recull de relats ‘Els camins escrits del Pirineu’. Actualment està treballant en diversos projectes més per a joves lectors (i no tan joves) que no trigaran a publicar-se.