La Federació Andorrana d’Handbol organitza la 3a Trobada Escolar per a promocionar l’handbol

Els participants de la 3a edició de la Trobada Escolar d’handbol (FAH)

La Federació Andorrana d’Handbol (FAH)ha organitzat la 3a edició de la Trobada Escolar, aquest dissabte, dia 22 d’abril, amb una vintena d’infants procedents de diferents escoles del país per tal de promocionar l’handbol i gaudir d’un matí festiu i jugant a handbol.

La trobada es va celebrar a la Parròquia d’Ordino, al Pavelló Germans Riba, on es van disputar una desena de partits i hi van prendre part infants entre els 6 i els 12 anys. La jornada es va desenvolupar amb gran esperit esportiu i amb molta alegria per part de tots els participants.

Aquesta iniciativa té com a objectiu promocionar l’handbol entre els més petits i fomentar l’esperit esportiu, així com establir una xarxa de col·laboració entre les diferents escoles del país. La Federació Andorrana d’Handbol vol seguir impulsant aquest tipus d’activitats per a aconseguir un futur prometedor per a l’handbol a Andorra.

La Federació Andorrana d’Handbol (FAH) vol agrair la col·laboració de les diferents escoles que hi han participat, així com la de la Parròquia d’Ordino i el Pavelló Germans Riba per a fer possible aquesta tercera edició de la Trobada Escolar d’Handbol.

Per a més informació sobre les activitats de la Federació Andorrana d’Handbol, es pot visitar el seu lloc web oficial o seguir-la a les xarxes socials.