Dilluns, Puigcerdà, celebra un ple amb una moció de censura contra l’actual equip de govern

Joan Manel Serra davant l’Ajuntament de Puigcerdà (ERC)

Per a aquest dilluns, dia 14 de juliol, a les 12 hores, hi ha convocat a Puigcerdà un ple de caràcter extraordinari al Museu Cerdà per a votar la moció de censura a l’actual equip de govern de la capital de la Cerdanya i, alhora, procedir a escollir un nou alcalde. Els cinc regidors d’Impulsem Puigcerdà – ERC – AM a Puigcerdà i dos membres del grup Futur, Nerea Espada i Celso Llombart, són els que han presentat la moció de censura contra l’actual govern de Junts i Futur que ha liderat Jordi Gassió.

Si la moció de censura prospera, el republicà Joan Manel Serra, d’Impulsem Puigcerdà, esdevindrà el nou alcalde de la localitat pirinenca. Davant la transcendència de la sessió plenària, el Grup Municipal d’ERC convida tothom a assistir al ple extraordinari per tal de donar suport a la formació republicana.

És previst que després del ple, ERC celebri un dinar amb militants i simpatitzant de la Cerdanya, així com d’altres punts del Pirineu, al Park Hotel.