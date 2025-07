Exposició “Il·lustrem”, a la Seu, amb il·lustracions inspirades en els contes guanyadors del Premi Joles Sennell

Cartell de l’exposició “Il·lustrem”

La Biblioteca Sant Agustí, a la Seu, acull fins al 15 de juliol l’exposició ‘Il·lustrem’, que mostra dibuixos inspirats en les obres que van guanyar l’edició 2024 del Premi Joles Sennell de contes infantils, organitzat per la mateixa Biblioteca Sant Agustí, RàdioSeu i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La instal·lació, en què hi han participat alumnes de l‘Escola Municipal d’Art i estudiants de l’Institut Joan Brudieu i de l’Institut La Valira, es pot visitar a la rampa de l’equipament cultural.

El cartell anunciador recull algunes de les imatges que s’han elaborat inspirant-se en els premiats de les diverses categories. Els dibuixos destacats són d’Ona Perearnau Valls, de 3r d’ESO de l’Institut La Valira, amb una il·lustració que se centra en el conte “L’extraordinària història del conill que es pensava que era una gallina” (guanyadora de la categoria E), i de Marta Ribó Márquez, del mateix curs, que pren com a base la història “El llamp i el caragol” (accèssit de la categoria D).

L’Escola Municipal d’Art il·lustra les obres “Aquell conte” (guanyador de la categoria D) i “Angus: el prodigi de Ferròlid” (guanyador de la categoria A).

Pel que fa a l’Institut Joan Brudieu, en el cartell hi apareix una imatge creada per l’Aina, la Janira, l’Alexey i l’Emma, de 2n ESO, sobre el conte “En un obrir i tancar d’ulls” (guanyador de la categoria B). La Yanay Blanca Sabaté Perla, de 1r ESO, il·lustra la història “Martina, la nena orquestra” (finalista de la categoria E). Solen-Ysolde Valls Moureau, de 1r Batxillerat, posa imatge a l’obra “El món de l’espurna brillant” (finalista de la categoria C) i l’Ariadna Gery Valenzuela Alarcón, de 4t ESO, il·lustra “Un món sense colors” (guanyador de la categoria D).