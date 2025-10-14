Deu donants i sis implants completats amb èxit al programa de donació de còrnia en els cinc primers mesos de funcionament

Amb motiu del Dia mundial de la donació d’òrgans, teixits i transplantaments, que se celebra aquest dimarts, 14 d’octubre, el Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) fan públiques les dades de donacions de còrnia al Principat. En els primers cinc mesos de funcionament del circuit, s’han efectuat deu donacions, de les quals, sis han estat implantades. De la resta, una és viable i està pendent d’implantar, dos s’han descartat i una altra resta pendent de finalitzar els estudis de viabilitat.
Tant el Ministeri com el SAAS valoren molt positivament aquestes xifres ja que no només demostren el caràcter altruista i solidari de la ciutadania, sinó que aquestes donacions han permès restaurar la visió de sis pacients amb lesions oculars. Les donacions s’han pogut realitzar després que el Ministeri de Salut i el SAAS signessin, el maig de 2025, un conveni de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona que permet la donació de còrnies al país.
A diferència d’altres tipus de donacions, la còrnia pràcticament no té límits d’edat i poques contraindicacions: condicions com la miopia, l’astigmatisme, la cirurgia ocular o antecedents de càncer no impedeixen la donació. L’única excepció és que el difunt hagi manifestat en vida la seva oposició. Per això, des del Ministeri de Salut i el SAAS es recomana informar la família o registrar la voluntat o deixar-ne constància en el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
El circuit de donació és gratuït i garanteix el màxim respecte al donant. Primerament, es verifica que no hi hagi oposició a la donació i s’obté el consentiment familiar, i llavors es comprova que el donant compleix els criteris que estableix el Centre de donacions de l’Hospital Clínic de Barcelona. Un cop es disposa de l’avaluació favorable, es procedeix a l’extracció de la còrnia i la restauració del cos i, posteriorment, es fa l’enviament de les còrnies al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, on es processen i es conserven fins que es trasplanten.
Una societat solidària i altruista
La ciutadania d’Andorra des de fa anys participa multitudinàriament a les campanyes periòdiques de donació de sang que es realitzen al país, amb la col·laboració de Creu Roja. I aquest caràcter participatiu es reflecteix a les dades de 2024: més de 1.600 donacions, des de 2012, de cordó umbilical –que han permès efectuar 161 criopreservacions i assolir 7 trasplantaments– i 629 persones del país formen part del registre de donants de medul·la, des que es va posar en marxa el programa el 2021, dels quals dos han acabat finalitzat el procés de donació i han permès efectuar dos trasplantaments.