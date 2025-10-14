Segona estada indoor per a Roger Puig, ara a Wittenburg

Després d’esquiar a l’indoor de Landgraff, als Països Baixos, a finals de setembre, el corredor de para alpí, Roger Puig, es troba aquests dies a les instal·lacions -també interiors- de Wittenburg (Alemanya), on va arribar el passat divendres, dia 10. L’andorrà està entrenant en dobles sessions des del dissabte 11, i ho farà fins aquest dimecres dia 15 d’octubre. Les sessions són fonamentalment d’eslàlom, en un escenari exigent en estar molt glaçat, però que permet tornar al “feeling” amb els esquís en la disciplina de tècnica. Puig està acompanyat per l’entrenador, Jaime Hernández, que dirigeix conjuntament a l’andorrà i a l’espanyola Audrey Pascual.
Després d’aquesta cita a Wittenburg, la següent estada serà finalment del 10 al 20 de novembre, a Kaunertal, Àustria, en aquest cas en glacera i amb la intenció de poder entrenar supergegant. Al desembre, abans del debut en Copa del Món, Puig entrenarà a Pozza di Fassa (Itàlia), abans de viatjar per a competir del 10 al 12 de desembre a Steinach am Brenner (Àustria), a la Copa del Món de supergegant, prova que obrirà el calendari.