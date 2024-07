Detinguts per furt gràcies a un Mosso de turisme al país

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Dissabte, a les 17:45 hores a Andorra la Vella, un home i una dona no residents de 56 i 70 anys respectivament, van ser detinguts per la Policia per la sostracció de dos telèfons mòbils i una bossa de mà d’alta gamma a 3 ciutadans, així com unes ulleres de sol d’un establiment comercial del país, ascendint el perjudici econòmic en més de 2.200 euros.

Les denúncies de les víctimes i la descripció dels presumptes autors facilitada per un policia dels Mossos d’Esquadra en règim turístic al país, va permetre identificar-los i localitzar-los posteriorment per a procedir a la seva detenció.