Les Nits Obertes es repartiran, per primer cop, entre Ordino i altres pobles de Riberamunt

Presentació de les Nits Obertes a Ordino amb Mònica Armengol i Anna Call (Comú)

El cicle de música en directe i a l’aire lliure, les Nits Obertes, arriba a la 28a edició, del 10 de juliol al 28 d’agost. La principal novetat d’enguany és la incorporació de nous escenaris a diferents pobles de Riberamunt. La presentació del programa ha tingut lloc aquest matí de dilluns amb presència de la consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Mònica Armengol, i la cap de departament, Anna Call.

En total seran sis actuacions els dimecres de juliol i agost, tres de les quals es mantindran a la plaça Major d’Ordino i els altres tres seran a l’aparcament de Llorts, els jardins de l’església de la Cortinada i a la plaça de Sornàs. “L’objectiu és donar a conèixer altres espais i donar vida als restaurants i bars de diferents pobles alhora que també es promocionen espais culturals com les esglésies que estaran obertes especialment durant aquests vespres de concert”, ha explicat la consellera Mònica Armengol. Tots els concerts tindran lloc a les 21 hores i tenen un escenari alternatiu sota cobert per a poder mantenir l’actuació en cas de mal temps.

Una altra de les motivacions de les Nits Obertes és donar oportunitats al talent local i de diferents estils per a arribar “al màxim públic possible” ha remarcat la cap de departament de Cultura, Anna Call. Així, aquest any es repetirà l’experiència encetada l’edició passada amb la participació de DJ, però també hi haurà altres estils com el pop, el rock i la lírica.

La primera actuació serà dimecres, 10 de juliol, amb Monie & The Awessomes Boys Tercet, a la plaça Major d’Ordino, seguida de Guillem Pérez el dia 17 a l’aparcament de Llorts. La darrera actuació de juliol anirà a càrrec de Jonaina Salvador i David Sanz als jardins de l’església de la Cortinada. El DJ John Holt serà el primer a actuar a l’agost, el dimecres 7, a la plaça Major d’Ordino, el dia 21 serà el torn de Lianet Mojena a la plaça de Sornàs i finalment el DJ Robznow tancarà les Nits Obertes el dimecres 28 a la plaça Major d’Ordino.





PROGRAMACIÓ NITS OBERTES 2024

MONIE&THE AWESOMES BOYS TERCET

Dimecres 10 juliol a les 21 hores. Plaça Major d’Ordino

En cas de pluja Sala la Buna

Trio creat l’any 2015 que es caracteritza pel seu so elegant, càlid i enèrgic. El seu repertori multicultural abasta estils i idiomes diversos: anglès, francès, portuguès, italià, català, alemany i algun més si la ocasió ho demana. La seva maleta ve plena de Soul, Rock, Pop, Jazz, Blues, Chanson, Bossa nova i algun Gòspel, tots fusionats amb naturalitat i frescor. Aquesta diversitat fa que els seus concerts siguin sorprenents, diferents, easy-listening i adequats a tots els públics.





GUILLEM PÉREZ

Dimecres 17 juliol a les 21 hores. Aparcament de Llorts

En cas de pluja Església de Llorts

De la constant cerca i inspiració que sent des de ben petit per la música, comença a compondre a partir dels 15 anys. Des de llavors, ha participat en diferents grups i ha fet algunes col·laboracions sentint-se atret per diversos estils com ara el folk, rock, jazz, música clàssica i experimental.





JONAINA SALVADOR I DAVID SANZ – Els tons humans –

Dimecres 24 juliol a les 21 hores. Jardins de l’església de la Cortinada

En cas de pluja Església de la Cortinada

Les passions, les venjances, el lament o l’amor, formen part de les temàtiques que apleguen el conjunt de cançons -tons humans- del compositor castellà José Marín (1618-1699), com a reflex de la vida en els palaus de la cort reial espanyola de finals del segle XVII. Aquests tons seran l’eix central d’aquest concert, que aniran acompanyats per diversos cants, anteriors i posteriors als de Marín, que completaran aquesta vetllada musical.





JOHN HOLT -DJ’S-

Dimecres 7 agost a les 21 hores. Plaça Major Ordino

En cas de pluja local restauració Borda 1880

Originari d’Andorra apassionat de la música electrònica de ball, va començar a punxar als 14 anys, dos anys després va començar la seva carrera punxant en discoteques d’Andorra, avui dia John té més de 10 anys d’experiència. Com Dj, els darrers anys, el seu esforç s’ha vist recompensat amb una residència setmanal al club Eivissa Experience i a l’estació d’esquí de GrandValira, a la icònica terrassa d’IQOS Terrace. També treballa en la producció musical des del 2020 en diversos segells espanyols i internacionals. Amb el seu característic so techno àcid i industrial ha signat en segells com Xpezial, Imalay i Elments, entre d’altres. John també produeix música de gènere de la qual n’és un enamorat.





LIANET MOJENA -Lia-

Dimecres 21 agost a les 21 hores. Plaça de Sornàs

En cas de pluja Bar Restaurant Les Fargues

La primera oportunitat que va tenir de cantar en un escenari va ser durant la presentació d’aparells de Karaoke a l’exposició de turisme de Cuba. La curiositat per a conèixer i provar aquests aparells va fer que la Lianet Mojena s’atrevís a cantar en públic. Va ser en aquell moment quan, una persona relacionada amb el món de la música, li va oferir la seva primera actuació. Primer va començar com a cantant aficionada i fent classes de cant. Després d’uns anys d’experiència, es va sotmetre a avaluació per comissió del Ministeri de Cultura cubà i va esdevenir cantant professional. De la mà de l’empresa Benny Moré va donar els seus primers passos en l’àmbit musical amb el grup “La Vida Misma”, després va formar part de l’orquestra femenina “Yamila y su charanga”, i als 20 anys va fer el seu primer viatge a l’exterior amb el cubà Edesio Alejandro amb qui va formar el grup” Sin palabras”, que combinava percussió, veu i ball.

També va participar en l’orquestra femenina “Son Damas”, agrupació amb la qual va fer importants gires internacionals que la van portar fins a Mèxic, Italià, Anglaterra, Escòcia, Suïssa, Suècia, Finlàndia, Holanda, Bèlgica Sud-àfrica, Croàcia, Hongria, Eslovènia, Luxemburg, Dinamarca, Espanya, i fins a Andorra, on van presentar el seu repertori, durant un mes i en diferents establiments del país.





ROBZNOW -DJ’S-

Dimecres 28 agost a les 21 hores. Plaça Major d’Ordino

En cas de pluja Restaurant Vertical Límit

Robert Ferrari, nascut a Andorra el 2002 amb el seu nom d’artista ROBZNOW fa més de cinc anys que s’ha endinsat al món de la música. És un artista, tant productor com discjòquei. Amb un estil marcat pel house music, el tech house i el techno, el seu so i les seves produccions s’inspiren en el funky, el hip hop i la música actual. A través de melodies èpiques i beats sobris, Robznow busca la millor manera de seduir a la pista de ball, aconseguint una progressió musical, sempre lleial a la seva manera d’entendre la música, i adaptant-se a qualsevol públic.