Detinguts amb 3.000 paquets de tabac i 8.234 litres d’alcohol

El tabac i l’alcohol intervingut (Policia d’Andorra)

Aquest passat dimarts, a les 19:30 hores, en una operatiu conjunt entre els grups d’antifrau de la Policia i la Duana Andorrana, es va procedir a la detenció de quatre homes no residents de 29, 34 i dos de 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic, és a dir, per contraban. A més, l’home de 29 anys també per un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una ordre d’expulsió dictaminada anteriorment per l’autoritat judicial.

Els interessats van ser controlats a prop del marge fronterer del Coll de la Gallina mentre circulaven en dos vehicles (un turisme i una furgoneta) amb matrícula estrangera. En efectuar un registre als vehicles, a la zona de càrrega de la furgoneta, es van trobar 3.030 paquets de tabac d’un valor total d’11.194,33 euros i 823,20 litres en begudes alcohòliques d’alta graduació.