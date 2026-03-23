Detinguts 17 turistes per possessió de droga, sobretot cocaïna i pastilles d’èxtasi

La Policia ha detingut, des del passat divendres, un total de 17 persones, totes turistes, com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per possessió de diverses quantitats d’estupefaents. Set de les persones detingudes van ser arrestades entre divendres i dissabte en diferents controls a la frontera del riu Runer i a la frontera francoandorrana. Una d’elles, un home de 48 anys, accedia al país amb un gram de cocaïna; un altre, de 34 anys, duia 8 pastilles, 2 grams d’èxtasi i 0,7 grams de cocaïna; al tercer, de 33 anys, se li van trobar 0,95 grams de cocaïna, 2,80 grams d’haixix i 15,60 de marihuana.
Altres tres, una dona de 36 anys i dos homes de 33 i 34 anys que viatjaven junts, es trobaven en possessió de 4,12, 4,17 i 4,50 grams de cocaïna i 10 pastilles d’èxtasi respectivament. I la darrera, una dona de 25 anys, accedia al Principat amb una pastilla d’èxtasi.
La resta de persones detingudes amb drogues han estat arrestades durant el cap de setmana al Pas de la Casa. Una d’elles, de 48 anys, va ser controlada amb 1,2 grams d’èxtasi i 0,6 grams i dues cigarretes de marihuana; una altra dona, de 30 anys, portava sobre 1 gram d’MDMA i 5,1 grams de CBD. En un altre control, es va arrestar una tercera dona, de 28 anys, amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi i, una estona després, un home de 30 anys i que era parella de la detinguda, es va presentar al despatx del servei local del Pas de la Casa per a explicar que les drogues eren seves i d’uns amics, però que les portava la dona perquè consideraven que hi havia menys possibilitats que la controlessin. L’endemà al matí, un cop se’ls va prendre declaració, es va detenir els altres tres amics, un home i dues dones de 29, 31 i 33 anys.
Els altres tres detinguts per delictes contra la salut pública són dos homes de 26 i 27 anys controlats amb dues pastilles d’èxtasi cadascun i un altre home, de 31 anys, que es trobava consumint begudes alcohòliques al carrer i manipulant un embolcall de plàstic que podria contenir producte estupefaent. Se li van comissar 4 pastilles d’èxtasi i 0,5 grams de cocaïna.
La gran majoria de les persones arrestades per possessió de drogues assistien a un festival de música electrònica que se celebrava a la localitat encampadana.