Un home arrestat per agressió a la parella i una dona per alcohol al volant

Pel que fa a delictes contra la integritat física i moral, el servei de Policia va detenir, aquest passat diumenge, a la nit, a la vila de la Massana, un home de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu va ser arrestat per haver agredit la seva parella al domicili on viuen.
Finalment, durant el cap de setmana, el servei de l’ordre ha arrestat una dona. Es tracta d’una turista de 38 anys, que va ser controlada conduint sota els efectes de l’alcohol amb una taxa positiva d’1,27.