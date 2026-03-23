Junts per la Seu “força un gir en els pressupostos i permet un acord que inclou la congelació d’impostos i millores en seguretat, neteja i serveis”

Junts per la Seu ha arribat a un acord amb l’equip de govern per a aprovar els pressupostos municipals de 2026 després d’haver aconseguit incorporar un conjunt de mesures clau que responen a les prioritats defensades pel grup durant tota la legislatura. L’acord suposa un canvi substancial en l’orientació dels comptes municipals “i permet introduir millores en àmbits essencials com la fiscalitat, la seguretat, la neteja, l’activitat econòmica i un impuls als grans projectes de futur, com el nou hospital”.
El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha destacat que “aquest acord no és fruit de la casualitat, sinó del treball constant i rigorós que hem fet des de l’oposició per a millorar la Seu”. El portaveu del grup municipal ha remarcat que les mesures incorporades al pressupost responen a propostes que Junts per la Seu ha anat presentant durant tota la legislatura. I ha afegit: “Fins ara, aquestes propostes no s’havien tingut en compte, però el canvi d’escenari ha permès incorporar mesures més alineades amb les preocupacions reals de la ciutadania”. Fàbrega ha conclòs afirmant que “hem demostrat que es pot ser exigent i alhora constructiu; som una oposició útil”.
Congelació d’impostos i control del deute
Un dels punts centrals de l’acord és el compromís de no incrementar l’IBI ni cap altre impost o taxa de cara al 2027, reduint així la pressió fiscal sobre famílies i comerços.
A més, s’ha acordat substituir el finançament amb préstec de diverses inversions per l’ús del romanent municipal, fet que permetrà reduir el deute en més de 650.000 euros.
Aquest canvi respon a una de les línies vermelles de Junts: no continuar augmentant la pressió fiscal sobre les famílies ni l’endeutament de l’Ajuntament.
Més seguretat, neteja i civisme
L’acord incorpora un reforç clar de les polítiques de seguretat i manteniment de la ciutat. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació de noves càmeres de vigilància en punts conflictius i als accessos de la ciutat, així com la millora de la il·luminació nocturna.
També es reforçarà la plantilla de neteja amb la incorporació de tres nous operaris i es desplegarà una planificació específica per Castellciutat i els barris.
En paral·lel, es redactarà una nova ordenança de civisme per a millorar la convivència i donar resposta a les problemàtiques detectades.
Impuls a l’economia local i suport als clubs esportius
En l’àmbit econòmic, es crearà una Oficina d’Atenció Empresarial per a facilitar l’obertura de negocis i l’accés a ajuts, i s’incrementarà dels 22.000€ als 50.000 euros la partida de promoció econòmica de suport a autònoms i empreses locals, amb especial atenció a joves i majors de 55 anys.
A més, es desbloquejarà la convocatòria i pagament de les subvencions als clubs esportius, pendents des de 2023.
Compromís amb els projectes estratègics
L’acord també inclou el compromís de convocar reunions amb el Govern de la Generalitat per a definir el calendari de projectes estratègics per a la ciutat, com el nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, la residència de gent gran i els habitatges de lloguer públic a l’Horta del Valira.
Així mateix, es garanteix un seguiment mensual dels acords entre l’alcalde i el cap de l’oposició per a assegurar-ne el compliment.
Una oposició útil i determinant
Des de Junts per la Seu es vol remarcar que aquest acord demostra que “no som els del no a tot”, però alhora es remarca que l’acord “no és un xec en blanc”, sinó un compromís condicionat al compliment dels punts pactats. L’acord incorpora mecanismes de seguiment mensual entre l’alcalde i el cap de l’oposició.
Tal com ha afirmat Fàbrega: “quan Junts és determinant, la Seu i Castellciutat milloren. Hem fet canviar els pressupostos per a posar les necessitats de la gent al centre de les polítiques municipals”.
El grup municipal subratlla que continuarà exercint una oposició exigent, amb voluntat constructiva, per a garantir que els compromisos es tradueixen en millores reals per a la ciutat.