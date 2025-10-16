Detingut un empresari en una operació contra la compravenda fraudulenta de rellotges de luxe

La Policia va detenir, dilluns al matí, a la frontera del riu Runer, un empresari veí del Principat de 33 anys, com a presumpte autor de delictes contra l’ordre socioeconòmic. L’empresari formaria part d’un entramat dedicat a la compravenda de rellotges de luxe, productes molt exclusius que aconseguia per tal d’importar-los a Andorra, fer-ne la devolució de l’IVA i tornar-los a vendre abaratint-ne el cost. En alguns casos, hauria simulat vendes fetes al Principat quan realment el client no s’hi desplaçava. Els rellotges es lliuraven, en realitat, en un altre país sense haver efectuat cap declaració d’exportació.
La investigació es va iniciar l’any 2024, quan agents de Duana van constatar que l’home volia exportar a Àsia un rellotge d’alta gamma valorat en 210.000 euros, però que, en efectuar les verificacions corresponents, el rellotge no es trobava dins la caixa. Es van comunicar els fets a la Fiscalia i la Policia va posar en marxa, un cop judicialitzada, una investigació exhaustiva, tant de l’activitat comercial com dels responsables de la societat a través de la qual es feien les exportacions, una empresa andorrana creada l’any 2020 de la qual l‘ara detingut n’era un dels socis, juntament amb una altra societat espanyola. La societat andorrana no disposava d’una botiga oberta al públic sinó d’un showroom situat a Andorra la Vella que faria servir per a exposar els productes, sempre amb cita prèvia.
La investigació del Grup d’Antifrau de la Policia ha permès determinar que, des de la constitució de la societat, s’haurien importat rellotges per valor de 20 milions d’euros, una part mínima dels quals tornaven a ser exportats fora d’Europa. La resta no s’exportaven i, per tant, s’haurien d’haver venut al Principat. En alguns casos, s’extreien del país il·legalment.
Segons la marca i model, aquests rellotges són molt difícils d’adquirir en botigues oficials, independentment de la capacitat econòmica del comprador, a conseqüència de les polítiques internes que aplica cada casa. Per aquest motiu, existeix un mercat paral·lel de rellotges de luxe nous i seminous en què es mouria aquest empresari.
A causa de l’elevat preu del producte, els pagaments que rebia la societat es feien, principalment, mitjançant transferències bancàries, en gran part, de residents de la Unió Europea.
A més, durant la investigació, la Duana espanyola també el va controlar, juntament amb un acompanyant, amb dos rellotges valorats en 104.000 euros, intentant travessar la frontera sense declarar el passat mes de setembre. A principis d’aquesta setmana, la Batllia va ordenar la seva detenció i se’l va arrestar quan es disposava a sortir del país, ja que, tot i residir oficialment a Andorra, passava molts dies fora.
Durant els diversos escorcolls que s’han efectuat els darrers dies en el marc de l’operació que s’ha batejat amb el nom de ‘Cronos’, la Policia ha comissat uns 240.000 euros en efectiu i tres vehicles d’alta gamma.
El detingut ha passat a disposició judicial aquest dimecres. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.