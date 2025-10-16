Conferència, a la Seu, sobre el cas del rector de Bescaran que va fer el camí de Sant Jaume al segle XIII

Amb el títol “D’Auvèrnhe a Compostela, des de Bescaran: pelegrinatge, devoció mariana i catarisme al segle XIII a través de la via Podiensis“, aquest divendres, dia 17 d’octubre, a les 7 del vespre, el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, oferirà una conferència en aquest mateix equipament, a la Seu d’Urgell, al voltant del cas de Pere Clergue, rector de Bescaran al segle XIII, que va fer el camí de Sant Jaume i n’aportà un testimoni molt especial.
La conferència es basa en el testament de l’esmentat Pere Clergue, redactat per ell mateix el 21 de gener de 1218, en el qual destina certes quantitats com a donacions pietoses a determinats centres religiosos situats al llarg del camí de Sant Jaume, com ara Santa Maria del Puèg i Santa Maria de Rocamador, a Occitània, o Santo Domingo de la Calzada, Sant Salvador d’Oviedo o Sant Jaume de Compostel·la, ja dins de la península Ibèrica.
Crida l’atenció el moment històric en què Pere Clergue dugué a terme aquest pelegrinatge, durant el qual, creuant Occitània, s’hauria trobat amb el moment àlgid de l’expansió de l’heretgia càtara i, potser, amb l’inici de la croada contra els albigesos. I al mateix temps, és destacable la iniciativa de Pere Clergue, un modest capellà d’una parròquia rural del Pirineu a l’edat mitjana, disposat a sortir a veure món a través d’un pelegrinatge que, en aquells moments, canalitzava fe i voluntats de milers de persones disposades a acudir als llocs sagrats per a purgar els seus pecats.
La conferència de Julio Quílez s’emmarca en el cicle Desenterrant el passat, d’activitats dedicades al coneixement i la divulgació del passat de la comarca de l’Alt Urgell que, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, arriba enguany a la seva catorzena edició. Podrà ser seguida en streaming a través de l’enllaç https://youtube.com/live/zV1atlqS-Os?feature=share.