Detingut per possessió de 6,8 grams d’heroïna

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de nou persones durant aquesta darrera setmana del 4 al 10 de gener de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (5).

La primera detenció de la setmana es va produir el mateix dilluns a les 21:36 hores al Pas de la Casa. La Policia va controlar un home a l’interior d’un turisme estacionat en la via pública que es trobava en possessió de 6,8 grams d’heroïna.

Per delictes contra la seguretat del trànsit s’han detingut tres persones, una per un accident de danys que presentava una taxa d’alcoholèmia de 2,05 g/l, una altra en un control rutinari amb una taxa d’1,07 g/l i una tercera amb una taxa d’1,31 g/l, a qui s’imputa també un delicte contra l’Administració de Justícia per crebrantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Detencions per altres delictes

El 05 de gener a les 03:30 hores a Encamp, es va detenir un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida a les 02:54 hores en un domicili particular de Sant Julià de Lòria, ja que una dona ha esta agredida per la seva parella arran d’una discussió. L’interessat que no es troba al domicili, és posteriorment controlat i detingut a Encamp. El 07 de gener a les 03:00 hores a la parròquia de la Massana, es va detenir un home de 46 anys, també com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

El 08 de gener a les 18:20 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra el tràfic jurídic -usurpació de la identitat-, i l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-. L’interessat va ser controlat d’entrada al Principat conduint un turisme i va donar verbalment una falsa identitat, tenint l’interessat activa una retirada del permís de conduir judicial.

També el 08 de gener a les 22:20 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 52 anys com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i injúries. Es deté l’interessat ja que en un local públic està cridant l’atenció i no porta posada la mascareta d’ús obligatori. A més, amenaça el seu propietari i injuria els serveis de policia.

Finalment, aquest diumenge 10 de gener a les 03:20 hores a la parròquia de Canillo, s’ha detingut un home de 23 anys com a presumpte autor dels delictes d’injúries i resistència/desobediència a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. La detenció es produeix ja que l’interessat s’encara amb els agents interventors, després de ser controlat juntament amb onze persones més, per fer una festa en un domicili particular amb un volum elevat de música, crits i cants. Tots ells han estat sancionats per la Llei de Seguretat Pública -pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll-, a més de l’incompliment de les mesures de seguretat decretades pel Govern d’Andorra en referència a la pandèmia de la Covid-19.