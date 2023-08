Detingut per “pispar” la tarja de crèdit a una coneguda

Home utilitzant una tarja de crèdit en un caixer automàtic (Dragana_Gordic / freepik)

El passat divendres, a les 9 hores, la Policia va detenir un home no resident de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte socioeconòmic. La força de l’ordre va ser requerida ja que una dona va assegurar haver estat víctima de la utilització fraudulenta de la seva tarja de crèdit, per un valor aproximat de 500 euros, per part d’un conegut, feia breus moment en un caixer automàtic d’Andorra la Vella.

Per la descripció detallada per la víctima, els agents de policia van aconseguir controlar l’interessat en l’interior d’un taxi a la frontera del riu Runer. La detenció de l’individu va permetre recuperar la tarja de crèdit i, a més, 485 euros en efectiu.