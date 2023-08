Bon balanç andorrà al Blink Festival de rollerski (Noruega)

La júnior Gina del Rio -esquerra- amb la primera i tercera classificades (FAE)

Les esquiadores de fons andorranes, Carola Vila i Gina del Rio, van disputar la passada setmana a Noruega diverses proves de rollerski al prestigiós Blink Festival. Vila va disputar la pujada en skating al Lysebotn, una ascensió de 7,5km en què l’andorrana va finalitzar 20a. “Va fer una sortida molt bona”, segons va explicar el tècnic Xabier del Val, “amb una segona part de carrera més difícil”.

Carola Vila i Gina del Rio van ser també a la sortida de la cursa de llarga distància en clàssic: 50km per a les sènior (Vila) i 25km per a les júniors (Del Rio). En sèniors, Vila va ser 25a, després d’una carrera llarga de quatre voltes a un circuit de 12,5km. “La primera volta va ser difícil per la fatiga del dia anterior, però les sensacions van ser cada vegada millors segons avançaven els quilòmetres. Al final ha acabat a un bon ritme i amb bones sensacions”, va informar Del Val. En U20, Del Rio va ser segona, “amb molt bones sensacions”, va dir Del Val, que va valorar aquest podi de la jove andorrana: “Un bon resultat”.

En la prova sprint júnior, Del Rio va tornar a ser segona. “Molt bona carrera i un resultat molt satisfactori per la presència de totes les participants del campus internacional, amb esportistes de Noruega, Itàlia, Alemanya, Estats Units…”, va assegurar Del Val.





Campus júnior

La Federació Noruega va organitzar també un Campus júnior en el qual convidaven a participar a tots els països amb esportistes júnior i un mínim de punts FIS. Gina del Rio en va format part en aquesta edició. “És un campus interessant perquè s’ajunten molts països de molt nivell, com Noruega, Alemanya, Finlàndia o Itàlia”, va explicar el tècnic Xabier del Val, que va afirmar que aquestes activitats “ens venen bé per a poder entrenar amb més gent”.

L’equip andorrà finalitzarà la seva estada a Noruega demà dimarts, per a tornar a Andorra i continuar amb la preparació de la temporada.

Web del Blink Festival: https://www.blinkfestivalen.no/