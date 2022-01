Detingut a la frontera un fugitiu espanyol amb vuit ordres pendents d’ingrés a presó

La Policia Nacional espanyola ha comunicat la detenció, a la Farga de Moles, d’un fugitiu que tenia vuit ordres d’ingrés a presó pendents, de diversos jutjats. Es tracta d’un home de nacionalitat espanyola que estava en cerca per múltiples delictes contra el patrimoni, sobretot diversos robatoris amb força.

L’individu és un delinqüent multireincident, atès que havia estat detingut fins a 46 vegades i havia complert una pena de nou anys de presó, en diversos centres penitenciaris de l’Estat espanyol. Després de ser detingut al municipi de les Valls de Valira, a la frontera amb Andorra, el jutjat de guàrdia n’ha ordenat el seu ingrés immediat a presó perquè compleixi les penes que encara té pendents.

El cos policial estatal també ha informat que les darreres setmanes han detingut fins a quatre persones més quan intentaven accedir a Andorra per evitar detencions o condemnes judicials. Una d’elles és una dona, reclamada per un jutjat de Sevilla per un delicte de lesions. També s’ha arrestat un ciutadà portuguès, que era reclamat per un jutjat de Las Palmas (Illes Canàries) per un delicte contra la seguretat vial, i un home reclamat per un jutjat d’Oriola (Baix Segura) per conduir sense carnet.

El cinquè detingut d’aquesta llista és un altre home, també de nacionalitat espanyola, que volia fugir de l’Estat acompanyat d’una dona i dos nens petits i que tenia una ordre d’allunyament de la seva parella, ordenada per l’Audiència de Barcelona. Va ser detingut per trencament de condemna, tot i que el jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell l’ha deixat en llibertat amb càrrecs.