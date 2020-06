Detingudes dues persones que falsificaven receptes per aconseguir antidepressius

La policia va iniciar la investigació arran de les denúncies, quan es van detectar receptes falsificades en algunes farmàcies sempre a nom de les dues persones implicades.

Donat que aquest tipus de fàrmacs estant sotmesos a un estricte control, van saltar les alarmes. Com a resultat es va detenir un home i una dona, el primer com a receptor final del producte i la dona com a col·laboradora necessària per obtenir-lo.

Fonts properes al cas asseguren que encara s’ha de determinar exactament el grau d’implicació de la dona, però tot apunta que els medicaments eren per a consum exclusiu de l’home.

Precisament l’exhaustiu control d’aquests tipus de medicament va fer aixecar les sospites, ja que les quantitats aconseguides a través de les receptes superaven de molt les dosis habitualment indicades pels metges.

Les mateixes fonts han assegurat que l’operació continua oberta i en les properes hores els dos detinguts passaran a disposició judicial.

D’altra banda divendres la policia va detenir un home per proferir insults i amenaces contra un treballador de la gossera.

L’altercat s’hauria produït quan l’home intentava recuperar un gos de la seva propietat i el van informar que no ho podia fer de forma immediata, ja que calien certs tràmits.

Arran d’això va proferir insults i amenaces contra el cuidador de les instal·lacions, a més d’amenaces de mort.

La policia es va personar a requeriment del personal que s’encarrega de tenir cura de les instal·lacions, procedint a la detenció de l’home.