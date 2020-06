Andorra recupera les connexions amb els estats veïns però amb diferències en les mesures de prevenció

Andorra, doncs, ja ha recuperat les connexions amb els estats veïns. El que es pot i no es pot fer a cada territori però és una altra història. Cada país ha gestionat la crisi de la Covid-19 de manera diferent i hi ha matisos en les mesures de prevenció encara vigents.

Després de gairebé 100 dies, Espanya aixeca l’estat d’alarma i l’obligatorietat de complir quarantena per als ciutadans que hi accedeixin.

Malgrat la proximitat, hi ha diferències rellevants respecte al Principat. Pel que fa a l’ús de la mascareta, el Govern espanyol l’ha fet obligatori si no es respecta la distància de seguretat però a Andorra sempre ha estat una recomanació, això sí, àmpliament respectada pels ciutadans.

En canvi, el Principat és menys permissiu en altres qüestions, com ara que encara no permet anar a discoteques ni a parcs infantils, cosa que ja és possible a l’estat veí.

A França, el Govern va obrir les portes el 15 juny deixant fora Espanya i el Regne Unit, tot i que es preveu que el primer s’inclogui en les properes hores. No obstant, els ciutadans francesos van poder entrar a territori andorrà des de l’1 de juny.

En un inici, semblava que el país gal era més flexible davant la crisi sanitària, però a poc a poc va augmentar les restriccions.

A partir d’aquest dilluns, tornaran a l’activitat els cinemes, els hotels i els casinos. També es recuperen les activitats esportives col·lectives però els estadis no podran rebre públic fins a l’11 de juliol.