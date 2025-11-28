Detingudes dues dones per alcohol al volant després de tenir accidents amb danys materials. Una d’elles va insultar als agents

La Policia ha detingut, la matinada d’aquest divendres a Canillo, una conductora de 48 anys arran d’un accident de circulació de danys materials. La dona circulava per l’avinguda Sant Joan de Caselles en sentit ascendent quan ha perdut el control de la furgoneta que conduïa, ha col·lidit contra un cotxe estacionat al marge dret i ha bolcat enmig de la calçada a l’altura del número 69. Ha donat un positiu d’1,49 en la prova d’alcoholèmia.
Una altra conductora, de 42 anys, va ser detinguda la matinada de dijous amb una taxa d’alcoholèmia de 2,27 després de tenir un accident de danys materials a pocs metres de la rotonda d’Anyós. La dona va col·lidir contra un fanal i unes tanques i, inicialment, va refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. A més, durant la intervenció policial, va insultar els agents en diverses ocasions i, per tant, també va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra l’honor.
Dijous a la nit, un motorista de 53 anys també va ser detingut per alcoholèmia en un control a Andorra la Vella per conduir amb una taxa d’1,53.