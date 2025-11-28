Detectats dos casos de pesta porcina africana en porcs senglars, a Catalunya

Els serveis veterinaris oficials de la Generalitat de Catalunya han notificat al Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació la detecció de dos senglars silvestres positius del virus de la pesta porcina africana (PPA), a Bellaterra (Barcelona), on van ser morts el 26 de novembre. Aquests positius, confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), suposen la primera detecció de la malaltia a Espanya des del novembre de 1994.
Es tracta d’una malaltia no zoonòsica, és a dir, les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes que se’n deriven. Està considerada per la Unió Europea (UE) com a malaltia de categoria A, per la qual cosa els Estats membres han d’adoptar mesures precises per a aconseguir el seu control i eradicació com més aviat millor a les zones afectades.
En aquest sentit, des del Ministeri se sol·licita al sector que extremi totes les mesures de bioseguretat i vigilància a les explotacions de bestiar porcí i porcs senglars, i en el transport d’animals. Així mateix, es recorda l’obligació de comunicar als serveis oficials de les comunitats autònomes sobre qualsevol sospita que es detecti, tant en senglars silvestres com en explotacions de bestiar porcí a tot el territori nacional espanyol.
A més, ja s’han iniciat les investigacions sobre el possible origen de la malaltia detectada en aquests animals salvatges.
Els serveis veterinaris oficials van tenir coneixement de la detecció de dos cadàvers de porc senglar silvestre i a una distància aproximada d’1 km entre tots dos, als voltants del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ha activat el manual pràctic d’operacions de lluita contra la PPA, que suposa la delimitació de la zona infectada, la cerca activa i l’eliminació sota control oficial de cadàvers de porcs senglars silvestres, prohibició de caça a la zona a fi d’evitar el moviment de senglars cap a zona lliure, restricció d’activitats de caràcter no essencial, reforç de vigilància passiva i mesures de bioseguretat en explotacions porcines, visita oficial a les mateixes, entre d’altres.