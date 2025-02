Detenen un conductor que mai ha tingut permís i circulava de forma temerària pel Túnel de Cadí

Manilles i emissora dels Mossos d’Esquadra (Govern.cat)

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Puigcerdà (Cerdanya) van detenir, ahir dimarts, un home 25 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís, atemptat i desobediència greu contra els agents de l’autoritat i negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i drogues.

Pels volts de les 07.45 hores d’ahir dimarts els mossos van rebre l’avís que un turisme circulava de forma temerària per dins el Túnel del Cadí, en direcció a Puigcerdà. Concretament, el conductor feia avançaments en línia contínua i en un cas va llençar per la finestra un got que va impactar contra un dels vehicles avançats.

Una patrulla de mossos de trànsit que es trobava per la zona es va adreçar cap a la sortida nord del túnel i es va creuar amb el vehicle referenciat, al quilòmetre 218 de la N-260. Seguidament, els agents van fer un canvi de sentit i van avançar-lo per a poder-lo aturar en una zona segura.

Uns quilòmetres més endavant els agents van muntar un control i quan el vehicle sospitós s’acostava, els mossos a peu de carretera, li van donar indicacions al conductor per tal que s’aturés. Aquest, en va fer cas omís, va accelerar la marxa i va fer la intenció d’envestir-los. Els mossos es van poder apartar a temps i es va iniciar el seguiment del vehicle escàpol per l’N-260.

Durant la fugida el conductor va fer tot tipus d’imprudències. Va fer avançaments prohibits i va estar a punt de provocar diversos accidents. Finalment, va agafar un camí asfaltat que va fins a Bescaran. En un punt sense visibilitat del camí, va aturar el vehicle per a provocar un accident amb el vehicle policial. Els agents van poder frenar, impactant lleument amb el vehicle fugitiu.

Immediatament, es va detenir al conductor, que es va resistir activament a la seva detenció. A més, van comprovar que no disposava de carnet conduir i també el va denunciar administrativament per tinença de drogues.

El detingut, que té antecedents, passa avui dimecres a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.