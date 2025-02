Especialistes en protecció de personalitats de la Policia formen a altres membres del Cos

La Policia ha organitzat aquest mes de febrer una formació interna en protecció de personalitats destinada a altres membres del Cos. L’han portat a terme policies especialitzats en aquesta matèria amb una dilatada experiència en aquest àmbit. El curs, que s’ha dirigit a una quinzena d’agents de les àrees d’investigació i de grups d’intervenció, ha tingut una durada de dues setmanes en les quals s’ha combinat teoria i pràctica per a conèixer en profunditat tots els factors que entren en joc en un dispositiu de protecció.

Així, durant la formació s’han treballat tècniques específiques de tir i defensa personal; s’ha ensenyat a com planificar, organitzar i distribuir els equips en un operatiu en el marc del programa d’una visita oficial; s’han analitzat tots els elements que cal preveure en aquests casos, com la revisió de les diferents localitzacions, els trajectes alternatius i la coordinació amb altres grups policials i serveis d’emergències, i s’han escenificat les diferents situacions que es poden produir durant l’acompanyament de comitives oficials o dispositius especials, tant a peu com en vehicle.

En aquest sentit, s’han efectuat simulacions amb diversos recorreguts arreu de la xarxa viària i diferents nivells de protecció. Els objectius eren, d’una banda, posar en pràctica els diferents rols que hauria d’assumir cadascun dels policies i la coordinació dels equips durant un servei de protecció i, d’una altra, entrenar com reaccionar davant les diverses circumstàncies i els possibles imprevistos que podrien haver d’afrontar en una situació real. En les diferents escenificacions que s’han organitzat també han intervingut el Grup Motoritzat de Trànsit de la Policia i xofers del Govern.

Aquest curs forma part de la formació continuada de la Policia, que suposa un pilar fonamental per al desenvolupament de la tasca policial. A més, el fet que es tracti d’una formació interna posa de manifest la professionalitat dels especialistes del Cos, així com la importància que té l’intercanvi de coneixements entre experts de diferents grups per tal de transmetre la seva experiència a la resta de companyes i companys del departament.