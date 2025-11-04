Detenen, a Tremp, un home i una dona per tràfic de drogues

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dijous, un home i una dona, de 18 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada a principis d’estiu quan es va rebre informació que apuntaria al fet que s’estava traficant amb drogues des d’un pis situat al carrer Forn, a Tremp (Pallars Jussà).
Les primeres informacions es van veure reforçades per l’increment d’incidents a la zona i la sensació d’inseguretat dels veïns per la presència constant de persones desconegudes. La Unitat d’Investigació de Tremp es va fer càrrec de la investigació i, un cop concretat el domicili des d’on presumptament es traficava, van iniciar una sèrie de vigilàncies i seguiments en diferents dies i franges horàries.
Els mossos van constatar l’entrada i sortida de persones al domicili per pocs minuts, alguns d’ells coneguts policialment i consumidors de substàncies estupefaents. Per a garantir la investigació es va escorcollar puntualment algunes de les persones, quan sortien del lloc, i se’ls va localitzar embolcalls amb cocaïna.
Al domicili hi viurien un jove de 18 anys i la seva mare. Tot i que la persona més activa seria el fill, els investigadors van constatar que alguna de les vendes les havia realitzat la mare ja que en aquell moment ell no es trobava al domicili. El jove també es desplaçaria amb patinet fins al punt pactat per a vendre les substàncies estupefaents.
Finalment, un cop recollits els indicis suficients, el passat dijous al migdia es va realitzar una entrada i perquisició al domicili. A l’interior van localitzar les dues persones i en escorcollar el pis van localitzar 51 grams de cocaïna, 10’2 grams de marihuana, tres bàscules de precisió, tres telèfons mòbils, una llibreta amb anotacions, retalls de plàstic i material divers per a confeccionar les unitats de venda.
Davant les evidències els investigadors els van detenir com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els detinguts van passar divendres a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.