Andorra Telecom inicia l’augment progressiu de velocitat d’internet per als clients particulars

Andorra Telecom ha iniciat un procés de millora progressiva de la velocitat d’internet per als clients particulars, que permetrà doblar o incrementar significativament la seva capacitat de connexió en funció de la modalitat contractada. Aquest canvi s’emmarca en la modernització tecnològica que l’operadora ha dut a terme en els darrers mesos i que ha permès, recentment, duplicar també la velocitat de l’Internet Professional per a empreses fins als 2,5 Gbps.
Els clients particulars amb una connexió d’1 Gbps estan passant progressivament a 2 Gbps, sempre i quant tinguin un router apte per a oferir aquesta velocitat. Els clients amb velocitat de 700 Mbps passaran automàticament a 1 Gbps, mentre que els que tenen 300 Mbps veuran incrementada la seva velocitat fins als 500 Mbps.
Actualment, Andorra Telecom ja ha migrat el 30% dels clients particulars a les noves velocitats, i la resta s’aniran actualitzant de manera progressiva en les properes setmanes. A finals del mes de novembre tots els clients hauran estat migrats i gaudiran de les noves velocitats
Aquestes millores no comporten cap cost addicional i s’aplicaran de manera automàtica a tots els clients durant el període indicat. Perquè el canvi sigui efectiu, caldrà reiniciar l’ONT (l’aparell que rep el senyal de fibra i el distribueix al router). D’aquesta manera, l’equipament reconeixerà la nova configuració i es beneficiarà immediatament de la major velocitat.
Amb aquest increment de velocitats, Andorra Telecom “continua reforçant el seu compromís d’oferir una connectivitat més potent i fiable a totes les llars del país, consolidant la qualitat de la xarxa de fibra òptica d’Andorra”.