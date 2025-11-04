La Seu d’Urgell, sortida d’etapa en la propera Volta Catalunya

La població de la Seu d’Urgell serà el punt de sortida d’una de les etapes de la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya. D’aquesta manera, l’acord assolit amb l’ajuntament de la localitat amb qui la centenària prova UCI World Tour hi té una històrica vinculació i la Diputació de Lleida permetran una important presència del territori lleidatà en el recorregut de la Volta Catalunya 2026.
Un recorregut que està descobrint aquestes setmanes les localitats de sortida i arribada de la propera edició, que es disputarà entre el 23 i el 29 de març de 2026. Amb la confirmació de la capital de l’Alt Urgell com a seu de sortida d’una de les set etapes de la prova, la propera edició de la carrera UCI World Tour garanteix una àmplia presència en una de les etapes de les terres lleidatanes gràcies al suport de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que permetran gaudir d’un recorregut divers per tota la geografia catalana.
La localitat que voreja els 13.000 habitants té una llarga història amb la Volta que es remunta a l’any 1930. En aquella ocasió acollia per primera vegada una arribada de la Volta Ciclista a Catalunya que es va endur el mític Mariano Cañardo (corredor que ostenta el rècord de victòries a la prova, amb un total de 7). A partir d’aquest moment La Seu ha repetit experiència ascendint fins a 22 les vegades que la prova masculina hi ha tingut presència, mentre que la prova femenina per etapes de la Volta, hi va ser en la seva primera edició l’any 2024.
De les 22 ocasions que la capital de l’Alt Urgell ha vist el pas de la ronda catalana, un total de 13 ha sigut seu de sortida d’una etapa, l’última d’elles el 2022 mentre que les 9 restants n’ha sigut el punt d’arribada. L’any 2010 va ser la darrera vegada que la localitat tenia el final d’una etapa de la Volta, la victòria de la qual va ser per al recordat ciclista de Valls, Xavi Tondo.
La Seu d’Urgell és una localitat molt vinculada a l’esport. El pas dels rius Segre i Valira ha propiciat la pràctica del ràfting i dotant al municipi d’un centre de tecnificació per a la pràctica del piragüisme. Amb la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, es va construir El Parc Olímpic del Segre, un equipament que va acollir el piragüisme en la disciplina d’eslàlom. Així mateix, el seu entorn privilegiat als Pirineus, fan de La Seu un lloc idoni per a la pràctica d’activitats esportives a l’aire lliure, ja sigui trekking, Mountain Bike, ciclisme…
La capital de l’Alt Urgell és posseïdora d’un llegat romànic important. La Catedral de Santa Maria, datada del s.XII, és l’única Catedral romànica que es conserva a Catalunya. Juntament amb el seu claustre i l’església de Sant Miquel, ofereixen al visitant una escapada de gran interès arquitectònic. Així mateix, la Seu d’Urgell és una ciutat molt activa amb nombroses propostes gastronòmiques i culturals, que atrau a nombrosos turistes al llarg de l’any.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat la col·laboració entre ambdues administracions: “Des de la Diputació de Lleida estem compromesos amb la promoció del territori i col·laborar amb aquesta fita esportiva tan important, la sortida d’etapa de la Volta Catalunya a la Seu d’Urgell, serà una gran oportunitat per a posar-nos al mapa esportiu del país”.
L’alcalde de la ciutat Joan Barrera, ha manifestat que “per a nosaltres és una gran alegria tornar a acollir una etapa de la Volta. La Seu sempre ha tingut una relació molt especial amb aquesta cursa, i veure com els millors ciclistes del món surten des dels nostres carrers és un orgull per a tots els urgellencs i urgellenques”. Barrera ha volgut abundar al respecte que “aquesta oportunitat reforça la vocació esportiva de la Seu d’Urgell, una ciutat que ha sabut fer de l’esport un element d’identitat i de promoció, amb equipaments com el Parc Olímpic del Segre o el nostre entorn natural privilegiat, al Pirineu. Acollir la Volta és també projectar la nostra ciutat i contribuir a dinamitzar el territori i el comerç local”. Finalment, l’alcalde urgellenc ha volgut agrair a l’organització de la Volta, i a la Diputació de Lleida “pel seu suport”. “Farem que sigui una jornada especial, amb el suport de tota la ciutadania, perquè la Seu sempre respon quan es tracta de viure grans esdeveniments”, ha reblat Joan Barrera.
Per la seva banda, Rubèn Peris, president de la Volta ha agraït el suport que sempre ha tingut la prova UCI World Tour per part del municipi i les institucions lleidatanes: “La Seu d’Urgell és un nom que sempre estarà vinculat a la Volta Ciclista a Catalunya. El seu compromís des de fa anys i la seva aposta pel ciclisme estan més que demostrats amb les nombroses ocasions que han acollit la prova. A més, estic segur que descobrirem al món un recorregut per territori lleidatà molt atractiu. Sempre ens agrada tornar perquè la bona disposició que ens trobem per part de les institucions facilita molt la nostra feina, a més a més, la ciutadania sempre respon recolzant els participants i la cursa catalana, generant un gran ambient.”.
La Volta Ciclista Catalunya arribarà a la seva 105 edició entre el 23 i el 29 de març, un total de set etapes que recorreran el territori català i on la presència de les terres de Lleida quedarà assegurada. Una prova que ha vist els últims anys la presència de ciclistes que no necessiten presentació, com Tadej Pogacar, Remco Evenepoel o Primoz Roglic entre els seus participants.