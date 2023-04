Detencions per possessió de cocaïna, contraban de tabac, incomplir una ordre d’expulsió i positius per alcohol i drogues al volant

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La Policia va controlar a Andorra la Vella un vehicle en què viatjaven tres persones, sospitoses de cometre infraccions relacionades amb el contraban de tabac. Quan els agents van aturar el cotxe, amb matrícula francesa, el conductor va fugir i es va detenir els altres dos ocupants.

A un d’ells, no resident de 39 anys, se l’arresta per trobar-se en possessió de 0,2 grams de cocaïna. A l’altre, no resident de 44, se’l deté com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió. Als seients i al maleter del cotxe transportaven un total de 740 paquets de tabac per un valor de 2.730 euros, una quantitat que suposaria una sanció administrativa.





Detencions per positiu en alcoholèmia i drogues al volant

La matinada d’aquest dijous, la Policia ha detingut dos homes més. Es tracta d’un no resident de 32 anys a qui s’ha arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,30, i d’un veí del Principat de 21 anys, que ha estat detingut per conduir sota els efectes de les drogues.