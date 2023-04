FESTA, l’aposta del Cirque du Soleil per a celebrar 10 anys a Andorra

Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme i Jordi Torres, ministre de Turisme (Andorra Turismer)

El Cirque du Soleil retorna a Andorra amb un espectacle nou, anomenat FESTA, que busca rendir tribut a la dècada de col·laboració entre la companyia canadenca i el Principat. L’espectacle transcorre en un hotel imaginari i té com a protagonista el conserge que, acompanyat de la resta de treballadors i dels estiuejants, celebra una festa pel desè aniversari de l’hotel.

Segons han explicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, “la història creada pel Cirque evoca alguns dels trets distintius del nostre país, com la relació amb el turisme o la importància de les muntanyes, i ho fa mitjançant les acrobàcies, ball i música que han fet de la companyia un referent mundial”.

En aquest sentit, FESTA tindrà una durada aproximada d’una hora i inclourà una desena de números: alguns són inèdits i d’altres adapten alguns dels èxits més destacats del Cirque du Soleil dels darrers anys.

En un d’ells, a més, s’inclourà la participació d’un assistent, que passarà de ser només espectador a també protagonista.

En total, es realitzaran 22 actuacions repartides entre l’1 i el 30 de juliol: FESTA es representarà de dimarts a dissabte, amb una darrera actuació complementària el diumenge dia 30. L’espectacle començarà a les 10 de la nit però, com ja és habitual, hi haurà una animació prèvia per a amenitzar l’espera.

El recinte s’ubicarà, com en la darrera edició, a l’aparcament de Prada Casadet, al centre d’Andorra la Vella, i disposarà d’una zona de snack-bar que oferirà begudes i menjar, serveis, consigna i la botiga oficial de l’espectacle.





3.700 places amb seient

Una altra de les novetats d’enguany és que, per primera vegada, totes les places seran assegudes: es distribuiran en format platea i graderia per tal de permetre una major proximitat amb l’escenari i, d’aquesta manera, oferir una experiència més prèmium a tots els espectadors. Cada funció permetrà acollir fins a 3.700 persones.

Els preus dels seients parteixen dels 21 euros i varien en funció de la zona i el dia de representació. Els paquets d’entrada + hotel disponibles per al sector turístic es començaran a comercialitzar el 27 d’abril. El dia 2 de maig s’habilitarà la prevenda de seients per als membres d’AndorraWorld Fans i del Cirque du Soleil.

La venda general d’entrades començarà una setmana més tard, el dilluns 8 de maig, a www.visitandorra.com –des d’avui mateix ja té actiu un apartat específic amb tota la informació de FESTA– i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella.