Detencions per drogues i alcohol al volant i per falsificar documentació

Unes manilles (Policia d’Andorra)

El servei de Policia ha arrestat aquests darrers dies una persona de 34 anys per conduir sota els efectes de les drogues i quatre més per alcoholèmia. Els individus detinguts tenen unes edats compreses entre els 30 i els 52 anys i van ser controlats donant positiu amb unes taxes que anaven de 0,89 a 1,06.

El un altre ordre de detencions, un home de 46 anys i no resident va ser detingut fa uns dies per la Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral amb l’objectiu d’obtenir l’autorització de residència i treball.