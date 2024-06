Berna Coma presideix una sessió de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

Berna Coma presidint la sessió de l’APCE (Consell General)

La consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Berna Coma, ha presidit aquest dilluns a la tarda una part de la sessió de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), en el marc de la Sessió Plenària d’estiu que té lloc aquesta setmana a Estrasburg (França). Coma ha encapçalat el Ple partint del fet que, des del gener d’aquest any, ostenta una de les 21 vicepresidències d’aquest organisme europeu.

Concretament, la consellera Demòcrata ha presidit una sessió que ha comptat amb dos punts a l’ordre del dia. Per una banda, s’han sotmès a votació les activitats de la Mesa de l’Assemblea i de la seva Comissió Permanent, en el període comprès entre el 19 d’abril i el 24 de juny d’aquest any. Per altra, s’ha votat la modificació de diversos aspectes del Reglament de l’APCE, per a actualitzar i clarificar certes normes i procediments. Tots dos punts, després de diverses intervencions, han estat aprovats pels parlamentaris presents a l’hemicicle de l’Assemblea Parlamentària, que precisament en aquesta sessió s’ha reobert després de més d’un any de reformes.

Coma s’ha desplaçat a Estrasburg encapçalant la delegació andorrana del Consell General, juntament amb els consellers Cerni Escalé, Susanna Vela i Salomó Benchlluch. El conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna és el punt principal d’aquesta Sessió d’estiu, focalitzant molt el debat al tomb de les qüestions jurídiques i la defensa dels drets humans, així com l’anàlisi dels efectes que han tingut les sancions econòmiques que s’han aplicat contra Rússia.

Altres punts destacats al llarg d’aquesta setmana seran els atacs a la llibertat d’expressió que ha patit Geòrgia, els reptes dels joves en les democràcies europees i com reforçar la seva presència en els processos participatius impulsats per l’APCE.