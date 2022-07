Detectats segrests de comptes d’usuaris d’Instagram a Andorra

Segons informa la policia, aquests dies, s’estan segrestant comptes d’Instagram. Els ciberdelinqüents s’estan fent passar per una empresa de criptomoneda o un contacte conegut al qual ja li han segrestat el compte.

Aprofitant la confiança, demanen un codi o de compartir o clicar un enllaç que arriba via SMS o al mateix compte d’Instagram. La policia recomana NO compartir sota cap pretext aquest codi o enllaç, perquè s’estarà donant accés complet al compte. La policia afegeix que NO s’ha de compartir cap dada personal.

El cos de seguretat també indica que si es coneix a la persona que, suposadament, contacta, de posar-se en contacte amb ella des d’una altre via per a avisar-la. Si no se sap qui pot ser, la millor opció és bloquejar.

També es recomana canviar la contrasenya i fer servir el doble factor d’autenticació.