S’adjudiquen les obres de millora a l’accés al Prat de la Farga d’Ordino

Els treballs per a millorar l’accés al Prat de la Farga d’Ordino des de la CG-3 han rebut el vist i plau, aquest dimecres, per a la seva adjudicació. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Cevalls per un import total de 779.378,98 euros. La finca on s’actua és on està prevista la futura construcció del centre de recerca immunològica de Grífols, declarat Projecte d’Interès Nacional (PIN) i una de les obres previstes al PIN és la de millora de l’accés actual.

El projecte que s’ha adjudicat té la voluntat de refer el pont existent a dia d’avui, portant els serveis fins a peu de finca (els serveis d’electricitat, telefonia i aigua potable es preveuen per l’accés que es proposa licitar). Els pendents també es milloraran a fi que la maquinària i camions d’obra puguin accedir al Prat de la Farga.