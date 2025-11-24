“Destapa la violència. No sempre deixa marca”: la campanya d’Igualtat pel Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana engega la campanya ‘Destapa la violència. No sempre deixa marca’, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que se celebra aquest dimarts, 25 de novembre. “L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre el fet que la violència no és sempre visible i donar visibilitat a totes les formes de violència de gènere i així donar eines per a identificar i reconèixer situacions de violència”, ha relatat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la presentació de la campanya als mitjans.
La campanya –que estarà present en format físic i digital– es construeix al voltant de la imatge d’una tireta, símbol de les ferides que es tapen o minimitzen. “La voluntat és poder arribar a diversos públics amb un relat visual impactant”, ha assegurat Cadena. De fet, la campanya s’ha planificat anualment i cada mes es destaparà una tireta per a fer visible un tipus de violència de gènere o una situació vinculada: des dels estereotips de gènere fins a la violència digital o vicària. “Aquesta estructura permet crear continuïtat narrativa i fer visible allò que sovint queda silenciat o tapat, perquè allò que no s’anomena no existeix”, ha matisat.
La previsió és presentar públicament la campanya en el marc de l’acte institucional d’aquest dimarts, 25 de novembre, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, a les 18.30 hores a la sala d’exposicions. La voluntat del Govern amb aquest acte “és visibilitzar aquesta realitat i poder exposar la tasca que s’ofereix des del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere”, ha expressat Mariona Cadena.
Més de 316 dones ateses al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere el 2025
Entre gener i octubre de 2025, 316 dones s’han adreçat al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG), i això suposa un 10% més que el mateix període de l’any anterior, tot i que l’any 2024 es va tancar amb 327 atencions. La cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, ha relacionat, durant la roda de premsa, aquest augment al coneixement de les víctimes sobre aquest servei i l’increment de la sensibilització de la ciutadania envers la violència de gènere.
En aquest sentit, Mireia Porras ha ressaltat que prop del 50% de les dones que han acudit al SAVVG en les dates mencionades ho han fet per iniciativa pròpia, convertint-se en la via principal i més usual d’accés. La resta de dones que han estat ateses han entrat al servei –entre d’altres– a través del Ministeri d’Afers Socials (25%), derivades per l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (12%) i per la Policia (11%). En aquest punt, Porras ha destacat la importància de les formacions i dels tallers que es duen a terme al llarg de l’any amb els agents susceptibles de detectar casos de violència de gènere.
Del total de dones ateses enguany, 157 arriben al SAVVG per primer cop, mentre que 76 casos provenen de l’any 2024 i 83 són retorns d’anys passats. Pel que fa al tipus de violència, Porras ha emfatitzat que la majoria de les dones víctimes de violència de gènere pateixen maltractament psicològic, i en menor mesura, altres tipus de maltractaments que s’hi poden anar afegint com ara el físic, l’ambiental, l’econòmic, el sexual, el social, el vicari o la ciberviolència.
La cap de Departament també ha apuntat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al servei és de 40 a 51 anys (38%), seguides de les de 28 a 39 anys (33%). A més, un 3% de les víctimes tenen una discapacitat reconeguda. Pel que fa a l’acció judicial, les dades recollides mostren que un 36% han presentat denúncia contra el seu agressor, mentre que el 62% ha estimat no presentar-ne.
Finalment, s’han atorgat 62 prestacions econòmiques per un import total de 63.909,72 euros per a cobrir necessitats bàsiques, per a activitats extraescolars o per a garantir el procés de recuperació, entre d’altres. I els pisos d’acollida dels que disposa el SAVVG han permès donar resposta a 10 famílies.
L’objectiu del Servei és oferir un recurs especialitzat per a les dones que pateixen o que han patit situacions de violència física, psíquica, sexual o de qualsevol altre tipus, així com als seus fills i filles, donant cobertura tant a escala social, com socioeducativa o psicològica. Actualment, el Servei està format per dues educadores socials; dues treballadores socials; dues psicòlogues i una jurista del Ministeri d’Afers Socials.