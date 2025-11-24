FEDA adjudica les obres del futur MW Museu de l’Electricitat

FEDA ha adjudicat, en el seu darrer consell d’administració, les obres de reforma del futur MW Museu de l’Electricitat. La infraestructura cultural de FEDA farà un important canvi de concepte sense perdre l’esperit de la seva fundació: promoure el coneixement de l’energia i recordar la història de l’electricitat a Andorra. El nou museu buscarà convertir la visita en una experiència immersiva, adaptada a diferents públics i amb quatre espais diferenciats, però un relat comú.
L’experiència començarà a la mateixa recepció, on es posarà en valor l’edifici històric on s’ubica el museu, que és la mateixa central hidroelèctrica. Després, a través d’un endoll gegant s’accedirà a una sala de manipulables més gran i interactiva que l’actual, amb una renovació completa dels mòduls. Hi haurà tres àmbits temàtics i comptarà amb pantalles tàctils que permetran una explicació gràfica, entenedora i multilingüe, que acostarà els coneixements a la realitat quotidiana.
El següent espai serà la sala immersiva, que esdevindrà un espai dedicat a la història, la transició energètica i la sostenibilitat, amb protagonisme per als generadors, efectes 4D i versions adaptades per a infants. Una altra de les novetats serà una nova sala des d’on es podrà veure el despatx elèctric d’explotació i que comptarà amb projeccions per a explicar què és i com funciona, a més d’aportar dades i context de la gestió elèctrica del dia a dia.
El projecte s’ha definit durant el 2025 en un procés que ha comptat amb la visió de diferents col·lectius per a promoure l’escolta i la participació, i que ha permès incloure molts dels suggeriments i idees que s’han recollit.
Pel que fa al calendari de les obres, la previsió és que el futur MW Museu de l’Electricitat pugui obrir novament les seves portes al llarg del darrer terç de 2026. L’adjudicació s’ha fet per 1,67 milions d’euros a l’empresa Transversal.