Descomptes del 20% en el lloguer d’habitatges i carències en les hipoteques

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha exposat aquest vespre les mesures per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19, i més específicament, les que fan referència a arrendaments.

Així, el ministre Jover ha fet referència als descomptes aplicables a negocis i autònoms per tal de reduir el preu del seu lloguer comercial. En aquest sentit, “es dona continuïtat i es reforça el primer paquet de mesures amb la reducció de la renda dels locals per a negocis”, D’aquesta manera, s’amplia la reducció de la renda al 100% quan són locals corresponents a activitats suspeses i, ara, també en règim de guàrdia i permanència. De la mateixa manera s’amplia el descompte del lloguer de locals de negoci a les activitats obertes al 80%, quan abans era del 50%.

A més, el text preveu que un cop s’aixequi el decret de suspensió, la recuperació del pagament dels preus habituals es faci de manera esglaonada. Així, les activitats que havien estat suspeses seguiran tenint el primer mes o fracció a partir de l’obertura una reducció de la renda del 100%, El segon mes serà del 50% i el tercer del 25%. Les activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència tindran un descompte el primer mes o fracció del 80% i el segon mes del 40%. Finalment, aquells negocis que hagin pogut obrir, tindran el primer mes o fracció una reducció del 50%.

Encara en matèria d’arrendaments, el portaveu de l’Executiu ha recordat que tots aquells treballadors que hagin estat sotmesos a una suspensió temporal del contracte de treball, una reducció de la jornada laboral o hagin estat acomiadats “tenen un descompte directe del 20% en el lloguer del seu habitatge. En el cas dels treballadors en la mateixa situació però que tinguin una hipoteca, podran acollir-se a una carència total de la quota mensual d’aquesta sempre i quan la quota més els subministraments bàsics superin el 35% dels ingressos de la unitat familiar. Jover ha destacat que aquestes dues mesures s’han pres “per tal que les famílies no perdin poder adquisitiu”.

Amb la mateixa voluntat, el ministre ha destacat que podran rescatar dels plans de pensions privats un màxim de 1.083,33 euros mensuals (l’equivalent al salari mínim) i que aquests estaran exempts d’IRPF.

Finalment, el ministre Portaveu, Eric Jover, també ha repassat algunes de les noves mesures que el projecte de llei que es votarà aquesta setmana inclou per als assalariats. Entre d’altres, ha destacat que es manté el permís retribuït de 1.083,33 euros per als progenitors que s’han hagut d’absentar de la seva feina per tenir cura dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat. També ha destacat la cobertura de les baixes per positiu en COVID-19 o per aïllament del 66% des del primer dia per als treballadors de l’àmbit general, que s’eleva al 100% en el cas dels qui treballin en l’àmbit sanitari o sociosanitari.

Més mascaretes provinents de França

Per altra banda, el ministre Portaveu ha explicat que gràcies a la col·laboració oferta pel copríncep Emmanuel Macron en matèria sanitària ha arribat més material a Andorra.

Concretament, han arribat 3.250 mascaretes FFP2 i 14.750 mascaretes quirúrgiques. Jover ha recordat que des de l’oferta que va fer el copríncep, França va incloure l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en la línia d’aprovisionament logístic que depèn del Groupement Hospitalier de Territoire des Pyrénnées Ariégeoises.