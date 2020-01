Hi ha lloc per al cànnabis en la cosmètica? Doncs sí, l’oli de la planta Cànnabis Sativa té grans beneficis per a la cura de la pell i el cabell i per això ha estat sempre un imprescindible del món de la bellesa. No obstant això, pensem en Cànnabis Sativa com a ‘marihuana’, la droga il·legal amb importants efectes psicòtics demostrats, i això ens condueix a falsos mites. I com el silenci és l’escenari perfecte per als prejudicis, em decideixo a alçar la veu sobre el tema. Descobreix com actua l’oli de cànnabis en la nostra pell i en el cabell, i et revelem una sèrie de cosmètics que el contenen.

Resolent dubtes

El cànnabis Sativa és una espècie vegetal i la marihuana i el cànem són varietats genètiques d’aquesta planta. Al contrari que la marihuana, el cànem no presenta efectes psicoactius, perquè la seva dosi de THC no aconsegueix actuar en la ment. La varietat emprada en els productes cosmètics del mercat actual és cànem, una elecció que es basa en les propietats nutritives i regeneratives per a la pell i el cabell del compost cannabidiol. De manera que el seu ús és legal, res té a veure amb el de la marihuana, i no altera la nostra activitat mental.

Beneficis de l’oli de cànnabis sativa

La marca MY.Organics i Sephora són algunes de les marques que s’han pronunciat sobre les fortaleses en la cosmètica de l’oli de cànnabis. Després d’informar-nos sobre el tema, hem volgut sintetitzar els beneficis en aquests punts:

– Presenta una gran dosi d’antioxidants, que protegeixen la barrera cutània. L’oli de cànnabis és un dels captadors de radicals lliures més eficaços. Així és ideal per a defensar les capes inferiors cutànies.

– És un potent calmant, a causa de la seva acció antiinflamatòria. Per això és un ingredient molt adequat per a tractar psoriasis, èczemes i granellades.

– Proporciona una gran hidratació. Presenta una quantitat del 85% d’àcids grassos essencials, entre els quals destaquen l’Omega 3 i 6.

– Aconsegueix un estat de relaxació. El cànnabis Sativa opera directament sobre els receptors cannabinoides del sistema nerviós del nostre organisme, i així aconsegueix relaxar.

– Enforteix el cabell i estimula el creixement, gràcies al poder de la vitamina E que promou la regeneració cel·lular, aporta elasticitat i suavitat a la fibra i proporciona un aspecte brillant i sedós a la cabellera. La combinació d’àcids grassos indispensables aconsegueix la reconstrucció del cabell danyat.

– Nodreix el cuir cabellut. Un dels olis grassos del cànnabis, l’àcid gamma linolènic, combat la sequedat de la zona i combat problemes com la caspa.

I a més, ÉS SOSTENIBLE! El cànem creix ràpid, no necessita molta aigua per a sobreviure, revitalitza el terreny i a més és 100% aprofitable (de la tija es treuen les fibres i de les llavors l’oli).

Alguns cosmètics amb cànnabis sativa

Comencem amb The Body Shop una marca pionera en l’ús de l’oli de cànnabis sativa en la cosmètica, ja que des de fa vint anys presenta una gamma de productes que es basa en els beneficis del cànem. En la seva gamma Hemp, existeixen diversos productes com el Bàlsam Labial Protector de Cànem, que protegeix els llavis, fins i tot els més secs, i els omple de lluentor i nutrició. El seu preu: 6€.

Mascarilla mousse de cáñamo, de Sephora Collection. Enriquida amb oli del cànem d’origen natural, aquesta màscara tanca els porus, minimitza les imperfeccions de la pell i absorbeix l’excés de sèu. Així el cutis adquireix un aspecte sedós, lluminós i mat. El seu preu: 5,95€.

Shooting Post-Shave Treatment, de Perricone MD. Aquest tractament refrescant i lleuger forma part de la línia CBx For Men i es nodreix dels beneficis dels fitocannabioides, elements extrets del Cànnabis amb potents efectes perquè la pell estigui renovada i alleujada. Per a relaxar la irritació conseqüent de l’afaitat, aquest producte barreja l’ordi de Malta i el ginseng siberiana per a garantir un cutis calmat i fresc. El seu preu: 43€.

Guantes mascarilla Cannabis, de Iroha Nature. De la línia Her[b], nodreix i hidrata les pells més seques i esquerdades aconseguint que es recuperin i calmin amb el Cànnabis Sativa Seed Oil. A més, els guants milloren la microcirculació cutània gràcies a la combinació d’Àloe vera i Ginseng Coreà, mentre que s’estimula la síntesi de col·lagen. També conté extractes naturals i àcid silícic. Els efectes prodigiosos d’aquest cosmètic a les teves mans només requereixen de 15 minuts de tractament.

Pack Organic Prodigious Hair & Body de My Organics. Aquest estoig ofereix un sabó orgànic (mescla d’olis vegetals i mantega de karité), ideal per a netejar el cos i el cabell en profunditat, i un oli ideal per a nodrir la pell i la cabellera. Aquest segon cosmètic, a més, és ideal per a prevenir el creixement de les puntes obertes i combatre l’encrespament gràcies a la mescla de l’oli de les llavors de Cànnabis sativa i l’oli de jojoba. El seu preu: 24€.

Champú Nutritivo, de Hemp Care. Amb la seva fórmula enriquida amb Oli Ecològic de Cànnabis italià, Oli Ecològic de Jojoba i Queratina, respecta la hidratació natural de la cabellera, aportant volum i lluminositat al cabell. A més, aquest cosmètic de neteja capil·lar combat el temut ‘frizz’, i plena de lluentor i suavitat la fibra. El seu preu: 20€.