Descens del nombre de vehicles que van entrar al país durant el maig (-3%)

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de maig de 2026 s’estima en 328.226, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de maig de l’any anterior del -3,0%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -0,1% i per la frontera francoandorrana del -9,0%. De gener a maig del 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del -6,0% en el nombre total de vehicles, amb un increment del +1,4% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 23,2% dels provinents de França. El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.075.792.
El nombre de vehicles que han sortit del país durant el mes de maig s’estima en 316.880, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de maig de l’any anterior del -5,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +0,1% i per la frontera francoandorrana del -17,2%.
De gener a maig del 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 8,7% en el nombre total de vehicles, amb un increment de l’1,3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 31,2% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han sortit d’Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.030.583.