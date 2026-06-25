Al 2025 va créixer la despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió, a Andorra

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’Administració central, l’Administració local, l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional per a la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA,SA). Així, la despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió se situa en 61,9 milions d’euros l’any 2025, quantitat que representa un increment del +0,4% respecte de l’any 2024.
Aquest import representa el 5,0% de liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques) i representa un 1,6% en relació al producte interior brut (PIB), una dècima menys que l’exercici anterior.