495.159 visitants van accedir al Principat durant el mes de maig

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In: Economia
Persones transitant pel carrer
Persones transitant pel carrer (SFGA)

El mes de maig de l’any 2026 han entrat al país un total de 495.159 visitants, dels quals 150.042 són turistes (30,3%) mentre que 345.117 són excursionistes (69,7%). En termes acumulats dels darrers dotze mesos, el nombre total de visitants disminueix un -1,7%. Aquest resultat s’explica pel fet que, tot i que els turistes augmenten un +7,9%, els excursionistes disminueixen un +9,2%.

L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un +1,6% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

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